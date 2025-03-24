Т-банк выпустит бонды, обеспеченные портфелем потребкредитов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Т-банк запустил новый инвестиционный инструмент — облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Т-банк запустил новый инвестиционный инструмент, который позволяет зарабатывать на кредитном бизнесе Т-банка. Это облигации “Т-Кредитный поток”, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых», — указано в сообщении.
Отмечается, что с помощью этого рыночного инструмента инвесторы смогут участвовать в доходе Т-банка от кредитования. По данным МСФО, группа нарастила долю высокодоходных кредитов, рентабельность капитала составила 32,5%. Бумаги обеспечены с существенным запасом — на 125%. Объем выпуска облигаций составляет 4,5 млрд рублей, а кредитного портфеля — 5,625 млрд рублей.
Владельцы облигаций получат приоритетное право на выплаты, поскольку они относятся к старшему траншу. Младший транш банк выкупает сам, принимая на себя возможные риски по портфелю.
Выплаты инвесторам приходят ежемесячно, включая не только проценты, но и часть вложенных средств. Таким образом, деньги инвестора не замораживаются целиком, он может реинвестировать их по своему выбору. Облигацию можно в любой момент купить и продать.
Бонды «Т-Кредитный поток» доступны в приложении «Т-инвестиции» до 28 марта 2025 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
Ключевое направление
В банке подчеркнули, что кредитование является одним из ключевых направлений в экосистеме Т, которое развивается уже около 20 лет. «Банком разработана собственная система управления кредитными рисками, усиленная технологиями машинного обучения и анализа больших данных», — отметили в пресс-службе Т-банка.
Как отметил руководитель проектов Т-банка Денис Коротов, «инструмент позволяет инвестору зарабатывать на ключевой экспертизе экосистемы Т». «Такая облигация — источник стабильного дохода со ставкой выше, чем по депозиту», — подчеркнул Коротов.