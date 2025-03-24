Своевременная акция: бизнес начнет активно выходить на биржу в конце 2025 года

Рынок сильно изменился в 2022 году. По словам Антона Малькова, в декабре 2022-го было крайне сложно собирать спрос для выхода на IPO. Однако те, кто принял такое решение тогда, смог оторваться от конкурентов. Как, например, Whoosh. На CFO DAY представитель компании рассказал, где им удается находить средства в нынешних непростых условиях. При ставке 21% вкладывать в инвестпроекты действительно сложно, отметил на сессии Александр Синявский из Whoosh. Однако компания продолжает расти большими, пусть и менее быстрыми темпами. Для снижения стоимости финансирования рассматривали конвертируемые облигации и возможности финансирования в Белоруссии и других странах по более низким ставкам, финансирование в валюте с переворотом в рубли через финансовые инструменты. Единого волшебного решения нет, однако возможности удешевления финансирования есть, и финансовым директорам надо их активно искать в нынешних условиях, заключил эксперт.