Своевременная акция: бизнес начнет активно выходить на биржу в конце 2025 года

Где брать деньги при ключевой 21% и санкциях
Как работать компаниям в новых реалиях, откуда брать деньги и на какие тренды ориентироваться — все эти темы обсуждались 20 марта на конференции «CFO DAY: Тренды. Кейсы. Дискуссии», организованной Т-Бизнесом для финансовых директоров компаний, представляющих средний и крупный бизнес.
Уровень неопределенности ощутимо вырос: сейчас прогноз на пять лет вперед сделать легче, чем на 12 месяцев, отметил в разговоре с «Известиями» руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков. Например, предугадать курс доллара на ближайшее время крайне непросто. Поэтому, считает эксперт, бизнесу следует учитывать глобальные тренды — кластеризацию мира, неравномерное развитие демографии, внедрение ИИ. При этом мыслить стоит сценарными анализами — составлять два или три и действовать с учетом этих сценариев.
Одна из важных зон роста при управлении корпоративными финансами на новом рынке — это, например, ЦФА, сказал на сессии финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Сейчас этот сегмент активно развивается, согласился директор по продуктам компании «Атомайз» Павел Сидоркин. Важный плюс этого сегмента в том, что выпуск цифровых финансовых активов происходит значительнее быстрее классических. И именно поэтому такой инструмент гибче, подчеркнул эксперт.
Справка «Известий»
ЦФА — это цифровые права, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. У них один эмитент, и российские ЦФА не обращаются ни на одной криптобирже. По закону право выпуска ЦФА есть у операторов информационных систем (ОИС). Чтобы получить такой статус, компания должна войти в специальный реестр ЦБ. Сейчас таких 14, в их число входят, например, «Атомайз», «Лайтхаус», «Сбер», «Мастерчейн» и Альфа-банк.
Объем этого рынка перевалил уже за полтриллиона. В то же время минус ЦФА в том, что для многих это до сих пор диковинка, отметил Павел Сидоркин. Кроме того, высока фрагментарность рынка. Сейчас в этом сегменте действуют 14 операторов, и каждый из них — это «колодец», пояснил эксперт. Все транзакции и продукты замыкаются внутри одного оператора. Задумка регулятора в том, чтобы упростить для клиентов точку входа и расширить ликвидность, однако таких бизнес-кейсов еще нет.
В настоящий момент отсутствие налоговых льгот для ЦФА — это боль эмитентов, отметил Антон Мальков из Т-Банка. При этом Минфин уже начал делать первые шаги, чтобы снять эти ограничения, считает Павел Сидоркин из «Атомайз».
Еще в декабре глава комитета Госдумы по финрынку допускал, что ЦФА стоит включить в программу субсидирования и создавать налоговые стимулы для развития этого рынка. Компании могут и с помощью ЦФА привлекать средства для структурной перестройки экономики, отмечал он в интервью «Известиям».
Когда может удвоиться капитализация фондового рынка
Управление корпоративными финансами на новом рынке требует большей гибкости и диверсификации, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Он добавил: многие компании сейчас сталкиваются с высокими ставками, ограниченной возможностью взять кредит и неопределенностью в валютных расчетах. Выросли по сравнению с предыдущими годами и влияние госрегулирования, и санкционное давление. И, так как банковские кредиты для бизнеса становятся менее доступными, важное значение получает рынок частного капитала и облигаций.
Рынок сильно изменился в 2022 году. По словам Антона Малькова, в декабре 2022-го было крайне сложно собирать спрос для выхода на IPO. Однако те, кто принял такое решение тогда, смог оторваться от конкурентов. Как, например, Whoosh. На CFO DAY представитель компании рассказал, где им удается находить средства в нынешних непростых условиях. При ставке 21% вкладывать в инвестпроекты действительно сложно, отметил на сессии Александр Синявский из Whoosh. Однако компания продолжает расти большими, пусть и менее быстрыми темпами. Для снижения стоимости финансирования рассматривали конвертируемые облигации и возможности финансирования в Белоруссии и других странах по более низким ставкам, финансирование в валюте с переворотом в рубли через финансовые инструменты. Единого волшебного решения нет, однако возможности удешевления финансирования есть, и финансовым директорам надо их активно искать в нынешних условиях, заключил эксперт.
Сейчас даже в условиях резкого повышения ставки и коррекции рынка некоторые компании начали рассматривать вариант подготовки к выходу на биржу, добавил Антон Мальков. Цикл подготовки к таким сделкам — около четырех-пяти месяцев. Поэтому подвижек нужно ожидать к осени, считает эксперт.
Сейчас на рынке есть важная проблема — это отсутствие субфондов внутри крупных фондов, которые могли бы инвестировать в малые компании, рассказал Антон Мальков. Минфин хочет развивать рынок, подчеркнул он, и этот вопрос нужно решать, проводить обсуждения с управляющими компаниями, чтобы создать покупателей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году. Он должен составить 66% от ВВП страны.
— Мы способствуем цели по удвоению фондового рынка, через наши руки прошло самое большое количество IPO на рынке с 2022 по 2024 год. Да, 66% — это много, и высокая ставка в моменте не помогает, но к этой цели нужно стремиться, — сказал «Известиям» Антон Мальков.
Планы действительно амбициозные, согласен Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования». По данным эксперта, на конец 2023 года капитализация фондового рынка составляла около 50 трлн рублей. Чтобы достичь 100 трлн к 2030-му, рынок должен расти на 10−12% ежегодно, считает он.
Есть шанс, что к концу 2025-го ключевая ставка ЦБ начнет снижаться, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. А это значит, что к этому времени можно ожидать и роста числа первичных размещений акций на Мосбирже.
Первичные размещения акций позволяют эмитентам, в том числе небольшим компаниям, привлекать невозвратный капитал за счет выпуска и продажи новых акций, не увеличивая долговую нагрузку, напомнила эксперт. В 2026-м Россию может ожидать бум IPO, прогнозирует Наталья Мильчакова. Поэтому удвоения фондового рынка вполне можно ждать к 2032−2035 годам.