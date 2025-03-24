SuperJob: в РФ сфера строительства больше всего нуждается в новых сотрудниках

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Самый большой дефицит кадров в РФ наблюдается в сферах строительства и промышленности, а также транспортно-логистической отрасли. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении ТАСС.
«На первом месте по числу вакансий сейчас строительство. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ, отрасль в лидерах (во многом из-за снижения потока мигрантов). На втором месте по объему спроса на персонал — промышленность. Самая востребованная категория персонала в строительстве и производстве по-прежнему — квалифицированные рабочие», — говорится в сообщении.
Также в топ-3 сфер с наибольшим числом вакансий вошла транспортно-логистическая отрасль.
Согласно данным исследования, в 65% вакансий не требуется образование, в 23% требуется среднее профессиональное образование, а в 12% — высшее. В то же времяя в резюме от тех, кто находится в поиске работы, наблюдается обратная ситуация. Так, в 70% резюме указано высшее образование, в 25% среднее профессиональное и в 5% среднее образование.
Эксперты отмечают, что количество резюме растет. Так, по данным на март 2025 года, число вакансий за год сократилось на 12%, при этом число резюме выросло на 10%. В топ-3 отраслей с максимальным объемом предложения рабочей силы вошли строительство, промышленность и ретейл. На четвертом месте — логистика, на пятом — медицина и фармацевтика. Прирост предложения рабочей силы выше всего в ретейле. На втором месте по динамике количества резюме — транспортно-логистическая отрасль, на третьем — гостинично-ресторанный бизнес (сезонный тренд).
Кадровый голод.
Аналитики пояснили, почему рост количества соискателей не может решить проблему кадрового голода. Людей на рынке труда больше не становится, так как демографическая ситуация по-прежнему неблагоприятная, также большинство разместивших резюме специалистов уже имеют работу и ищут более высокие зарплаты. Из-за их переходов между работодателями количество вакантных мест не меняется: появление человека в новой компании приводит к появлению вакансии в старой.
Еще одной важнейшей особенностью рынка труда сегодня является несовпадение структуры спроса и предложения в части квалификации. Больше всего сегодня нужны рабочие и разнорабочие, при этом среди соискателей преобладают люди с высшим образованием. Работодателям нужны сотрудники со стажем работы от года до трех лет — они уже имеют опыт, понимают основы бизнес-процессов, легко адаптируются под специфику рынка, но при этом у них сравнительно невысокие ожидания по уровню дохода. В то же время среди соискателей преобладают имеющие работу профессионалы с опытом от пяти лет, которые ищут более выгодное место, прежде всего по зарплате.
Лидерами по темпам прироста зарплатных предложений в Москве являются квалифицированные рабочие в строительстве и производстве (+5,4 и 5,3% соответственно с января по март 2025), а также инженерные кадры в промышленности (+4,3%). При этом зарплаты в промышленности растут быстрее, чем в IT: предложения для инженерно-технических работников увеличились на 15,8% за год, для рабочих — на 15,5%, для программистов — на 15,3%.
Эксперты отмечают, что многие компании уже давно перешли от массовой индексации к адресному пересмотру зарплат. Об этом свидетельствует тот факт, что россияне все чаще обращаются к тактике ведения переговоров о повышении заработка. При этом стало больше задержек зарплат: в феврале 2025 выплаты задержали 5% компаний, тогда как в декабре 2024 — только 2%. Однако подавляющее большинство компаний по-прежнему платит зарплату вовремя.