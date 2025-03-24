SuperJob: в РФ сфера строительства больше всего нуждается в новых сотрудниках

Еще одной важнейшей особенностью рынка труда сегодня является несовпадение структуры спроса и предложения в части квалификации. Больше всего сегодня нужны рабочие и разнорабочие, при этом среди соискателей преобладают люди с высшим образованием. Работодателям нужны сотрудники со стажем работы от года до трех лет — они уже имеют опыт, понимают основы бизнес-процессов, легко адаптируются под специфику рынка, но при этом у них сравнительно невысокие ожидания по уровню дохода. В то же время среди соискателей преобладают имеющие работу профессионалы с опытом от пяти лет, которые ищут более выгодное место, прежде всего по зарплате.