Стало известно, кем подрабатывают россияне в 2025 году

За последний год у большинства подрабатывающих (53%) финансовое положение не изменилось, но у 26% оно улучшилось. Кроме того, 30% опрошенных отметили рост дохода от подработки. В 2025 году треть респондентов (31%) зарабатывает от 36 до 50 тыс. рублей в месяц, тогда как в 2024 году такую сумму называли лишь 17%, а большинство (45%) зарабатывали от 25 до 35 тыс. рублей.