Россиян научили, что делать, если пенсию не проиндексировали

«Если пенсия по каким-то причинам не была проиндексирована, можно обратиться в Социальный фонд с требованием пересчитать назначенную сумму пенсии: укажите, что, по вашему мнению, индексация не была проведена по ошибке. Подать заявление по ситуации можно лично в отделении СФР или в МФЦ “Мои документы”, а можно сделать это через портал “Госуслуги” или отправить письмо по почте, запросив на почте уведомление о получении», — пояснила сенатор.
Она уточнила, что для подачи заявления на перерасчет потребуется подготовить комплект документов, включающий копию паспорта, СНИЛС, подтверждение права на пенсионные выплаты (например, решение о назначении пенсии), а также доказательства отсутствия индексации. Это могут быть, например, выписка из банка или справка, полученная в СФР.
Кроме того, если заявлением занимается не сам пенсионер, а его представитель, потребуется доверенность. Сенатор также отметила, что перечень документов может варьироваться и быть дополнен.
По словам Епифановой, процедура рассмотрения обращения о проверке начисления пенсии обычно занимает от 5 до 30 календарных дней. Однако в случаях, когда требуется запрос дополнительной информации из других ведомств или предоставление дополнительных документов, время рассмотрения может увеличиться.
Она добавила, что в ситуации, если Социальный фонд откажет в изменении суммы выплат и заявитель с таким решением не согласен, он имеет право подать жалобу в региональное отделение фонда, обратиться в вышестоящий орган СФР, направить обращение в прокуратуру или решить вопрос через суд.
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