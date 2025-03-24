Россиян научили, что делать, если пенсию не проиндексировали

«Если пенсия по каким-то причинам не была проиндексирована, можно обратиться в Социальный фонд с требованием пересчитать назначенную сумму пенсии: укажите, что, по вашему мнению, индексация не была проведена по ошибке. Подать заявление по ситуации можно лично в отделении СФР или в МФЦ “Мои документы”, а можно сделать это через портал “Госуслуги” или отправить письмо по почте, запросив на почте уведомление о получении», — пояснила сенатор.