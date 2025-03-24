СМИ: в Индии открыли крупное месторождение золота

Отмечается, что значительные запасы драгоценного металла выявили в округах Сундаргарх, Набарангпур, Ангул и Корапут. Первоначальные исследования также указывают на наличие золотых месторождений в округах Малкангири, Самбалпур и Баудх.
«Эти открытия ставят Одишу в число ключевых регионов Индии, богатых золотом», — пишет Times Now.
Кроме того, подчеркивает издание, штат планирует выставить на аукцион свой первый золотодобывающий блок в Деогархе. Это историческая веха для минерального сектора штата. GSI и Odisha Mining Corporation проводят дальнейшие исследования в районах Манкадчуан, Салейкана и Димиримунда в Кеонджхаре на предмет потенциала добычи золота.
Технические комитеты, пишет газета, рассмотрят окончательные отчеты о разведке, прежде чем приступить к коммерциализации.
«Обнаружение золота в Одише может кардинально изменить экономику штата, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. С предстоящими аукционами и дальнейшими исследованиями Одиша вскоре может стать ключевым игроком в индустрии золотодобычи в Индии», — говорится в материале.