СМИ: в Индии открыли крупное месторождение золота

Кроме того, подчеркивает издание, штат планирует выставить на аукцион свой первый золотодобывающий блок в Деогархе. Это историческая веха для минерального сектора штата. GSI и Odisha Mining Corporation проводят дальнейшие исследования в районах Манкадчуан, Салейкана и Димиримунда в Кеонджхаре на предмет потенциала добычи золота.