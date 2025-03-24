СМИ: миллиардные пошлины США на китайские суда грозят «торговым апокалипсисом»

Как подчеркивает агентство, со ссылкой на письмо представителей бизнеса, эти предложения могут иметь разрушительные последствия для американской экономики — местные товары стали бы слишком дорогими, торговля переместилась бы в Канаду и Мексику. Кроме того, крупнейшие порты США стали бы перегружены, что привело бы к росту мировых ставок фрахта и инфляции внутри страны.