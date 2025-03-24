СМИ: миллиардные пошлины США на китайские суда грозят «торговым апокалипсисом»

Хосе Северин, менеджер по развитию бизнеса Mercury Group, заявил в беседе с агентством Bloomberg, что на определенном трансатлантическом маршруте 80% судов были построены в Китае.
«Это означает, что за перевозки будет взиматься дополнительная плата в размере от одного до трех миллионов долларов», — сказано в материале.
По данным Управления торгового представителя США, Китай выпускает более чем половину грузовых судов в мире, увеличив производство с 5% в 1999 году. При этом Штаты в прошлом году построили всего 0,01% кораблей.
Идея ввести сборы с китайских судов, как отмечало ведомство, направлено против «китайского доминирования» в области судостроения. Однако Bloomberg выяснил, что десятки бизнесменов и торговых компаний считают страх перед предложениями более разрушительным для мировой торговли, чем пошлины президента Дональда Трампа.
Как подчеркивает агентство, со ссылкой на письмо представителей бизнеса, эти предложения могут иметь разрушительные последствия для американской экономики — местные товары стали бы слишком дорогими, торговля переместилась бы в Канаду и Мексику. Кроме того, крупнейшие порты США стали бы перегружены, что привело бы к росту мировых ставок фрахта и инфляции внутри страны.
«Если вы хотели взять кувалду для мировой торговли, у вас бы получилось. Если взять все вместе — это приведет к апокалипсису для торговли», — сказал Джон МакКоун, ветеран отрасли морских перевозок.