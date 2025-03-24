Шохин: вклады на 55 трлн рублей можно привлечь в ходе «большой приватизации»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Размещенные сейчас на вкладах населения 55 трлн рублей могут быть привлечены на фондовый рынок для покупки акций крупных компаний в рамках новой «большой приватизации», но для этого права собственников должны быть надежно гарантированы от оспаривания государством итогов сделок. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Защита прав собственности касается и “большой приватизации”, в том числе. Потому что у нас сейчас 55 трлн рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? Допустим, сейчас доходность по вкладам снизится. Интерес, может быть, к вкладам будет ниже, и люди начнут искать. И искать что? Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции», — сказал Шохин.
По его словам, лучший способ приватизации — это использование инструментов публичного размещения акций и привлечения миллионов собственников.
«Проведу один пример. Он как бы у всех в зубах навяз. При обращении в казну одного из предприятий — Соликамский магниевый завод, не обсуждаем сейчас как бы всю эту тему в целом, но там 10% было размещено на бирже. И там рядовые граждане, в том числе через индивидуальные инвестиционные счета и так далее владеют этими 10%. Они тоже под раздачу попали», — сказал Шохин.
По его словам, итоги приватизации оспариваются государством нередко из-за ошибок, связанных с процедурой продажи компаний, когда решение было принято регионом вместо федеральных властей.
«Публичная площадка — Московская биржа, акционером которой является регулятор — Центральный банк. И люди, условно говоря, шли приобретать акции этого завода на бирже, понимая, что все чисто. И вдруг они попадают под конфискацию фактически. Или там дивиденды получали, не просто их акции заморожены, но и дивидендные платежи», — отметил глава РСПП.
«Но как они их купят, если у них перед глазами такие примеры?», — добавил Шохин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 18 марта на коллегии Росимущества заявил, что Минфин подготовит предложения по «большой приватизации». Он отметил, что на взгляд Минфина сейчас как раз то время, когда можно было бы поставить вопрос о новой волне приватизации в повестку дня в 2025 году.