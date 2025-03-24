Шохин: вклады на 55 трлн рублей можно привлечь в ходе «большой приватизации»

«Защита прав собственности касается и “большой приватизации”, в том числе. Потому что у нас сейчас 55 трлн рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? Допустим, сейчас доходность по вкладам снизится. Интерес, может быть, к вкладам будет ниже, и люди начнут искать. И искать что? Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции», — сказал Шохин.