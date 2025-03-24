Счетная палата проанализирует потенциал региональных контрольно-счетных органов

Как отметил ТАСС директор департамента международного и регионального сотрудничества Счетной палаты Тимур Махмутов, контрольное ведомство выстраивает работу в тесном сотрудничестве с коллегами из регионов. «Мы проводим большое количество совместных мероприятий, обмениваемся информацией, оказываем коллегам всестороннюю помощь и поддержку. Сегодня мы действительно можем говорить о сформированной системе внешнего государственного и муниципального контроля. При этом новые вызовы и задачи требуют от органов госаудита еще большей эффективности и новых подходов к работе», — сказал он. По его словам, основная цель проекта — выявить и распространить лучшие практики в деятельности контрольно-счетных органов, обозначить проблемные зоны и определить для каждого КСО «точки роста», развитие которых позволит им выйти на качественно новый уровень.