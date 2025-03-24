Счетная палата проанализирует потенциал региональных контрольно-счетных органов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ проанализирует потенциал региональных контрольно-счетных органов (КСО) и разработает меры по повышению их эффективности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Счетная палата по предложению Совета Федерации приступила к реализации масштабного проекта, направленного на совершенствование работы контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Целью проекта является определение уровня развития финансового контроля в регионах и выработка мер по повышению его эффективности. Для этого Счетная палата разработала систему показателей деятельности КСО, на основе которой будет проведено пилотное исследование их потенциала и рейтингование.
Как отметил ТАСС директор департамента международного и регионального сотрудничества Счетной палаты Тимур Махмутов, контрольное ведомство выстраивает работу в тесном сотрудничестве с коллегами из регионов. «Мы проводим большое количество совместных мероприятий, обмениваемся информацией, оказываем коллегам всестороннюю помощь и поддержку. Сегодня мы действительно можем говорить о сформированной системе внешнего государственного и муниципального контроля. При этом новые вызовы и задачи требуют от органов госаудита еще большей эффективности и новых подходов к работе», — сказал он. По его словам, основная цель проекта — выявить и распространить лучшие практики в деятельности контрольно-счетных органов, обозначить проблемные зоны и определить для каждого КСО «точки роста», развитие которых позволит им выйти на качественно новый уровень.
По мнению аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, чтобы эта помощь имела максимальный эффект, необходимо понять, какие общие пробелы и трудности есть у региональных коллег как в целом по стране, так и в каждом конкретном КСО.
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова полагает, что на сегодняшний день КСО регионов должны выстраивать работу прежде всего исходя из задач повышения эффективности расходования бюджетных средств, своевременности их доведения до получателей и безусловного выполнения национальных целей, поставленных главой государства. «Каждая проверка должна приносить максимальный экономический эффект. Особой зоной контроля КСО должно стать оказание региональных мер поддержки нашим участникам СВО и членам их семей. Уверены, что наш проект позволит не только раскрыть потенциал наших региональных коллег и выявить резервы повышения их эффективности, но и выстроить более четкую систему взаимодействия органов госаудита в целом по стране. В текущих условиях особенно важно, чтобы система внешнего государственного контроля работала с максимальной отдачей и пользой для страны», — подчеркнула ТАСС Орлова.