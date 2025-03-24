S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке 12 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за нарушение прав пассажиров на рейсе из Новосибирска в Абакан, когда в перевозке было отказано 12 пассажирам. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания “Сибирь” оштрафована за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в воздушной перевозке», — рассказали в ведомстве.
В октябре 2024 года из-за сбоя в системе бронирования перевозчика и перерегистрации на рейс трансферных пассажиров, ранее потерявших стыковку, авиакомпанией отказано в воздушной перевозке 12 пассажирам, купившим билеты на рейс из Новосибирска в Абакан.
В связи с этим гендиректору предприятия внесли представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей. Пассажиры доставлены в пункт назначения другим рейсом.
Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 30 тыс. рублей.