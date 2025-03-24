S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке 12 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за нарушение прав пассажиров на рейсе из Новосибирска в Абакан, когда в перевозке было отказано 12 пассажирам. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.