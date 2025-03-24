Россиянам напомнили, как изменится семейная ипотека с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года программа семейной ипотеки будет распространяться на покупку жилья на вторичном рынке, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев.
В соответствии с новым положением, семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет включительно смогут приобрести квартиру в многоквартирных домах, построенных не более 20 лет назад.
«Реализация новых условий будет происходить с 1 апреля 2025 года. Семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно смогут приобрести жилье в многоквартирных домах, построенных не более 20 лет назад, при условии, что такие здания не признаны аварийными. Законодательно запрещено покупать квартиры у взаимозависимых лиц — эта мера направлена на недопущение фиктивных сделок, замаскированных под реальные улучшения жилищных условий», — пояснил Русяев.
По его словам, субсидированную ипотеку с льготной ставкой до 6% годовых смогут оформить только те граждане, которые намерены использовать приобретенное жилье для проживания. Ограничения также направлены на исключение использования программы в целях перераспределения собственности между родственниками. Помимо семей с одним ребенком до шести лет включительно, в программу также включены семьи с детьми с инвалидностью.
«Или семьи из малых городов с двумя несовершеннолетними, проживающие в регионах с ограниченным объемом строительства. Но вне зависимости от категории ипотеку можно оформить только один раз. Правило “одного шанса” исключает возможность последовательных субсидированных сделок и фиксирует правовую логику программы: поддержка предоставляется не систематически, а в момент наиболее острого семейного запроса», — добавил юрист.
Русяев подчеркнул, что расширение программы на вторичный рынок стало значимым шагом, особенно для населенных пунктов с низкой строительной активностью.
«В таких условиях новостройка становится редкостью, а значит, без доступа к вторичному рынку возможность улучшить жилищные условия через льготную ипотеку попросту отсутствовала. Теперь этот барьер снят», — отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».