Россиянам напомнили, как изменится семейная ипотека с 1 апреля

«Реализация новых условий будет происходить с 1 апреля 2025 года. Семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно смогут приобрести жилье в многоквартирных домах, построенных не более 20 лет назад, при условии, что такие здания не признаны аварийными. Законодательно запрещено покупать квартиры у взаимозависимых лиц — эта мера направлена на недопущение фиктивных сделок, замаскированных под реальные улучшения жилищных условий», — пояснил Русяев.