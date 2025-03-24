Россиян предупредили о резком подорожании кофе

«Больше всего вырастет цена на кофе сорта арабика и органический кофе. Если текущие тенденции сохранятся (умеренный рост мировых цен, стабильный курс рубля, отсутствие экстремальных климатических событий), рост цен на арабику может составить от 5 до 15% к концу 2025 года. В случае неблагоприятных условий (например, засуха в Бразилии, резкое ослабление рубля, рост логистических издержек) цена может увеличиться на 20−40% к концу года. Меньше всего подорожает сорт кофе робуста. По этой причине россияне перейдут на робусту в 2025 году», — отметила Колчина.