Россиян предупредили о резком подорожании еды из автоматов

«Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики. Самый значительный скачок цен за последние годы был зафиксирован в 2022 году, когда стоимость продукции в некоторых категориях выросла на 20−70%. Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции. Однако компании, работающие в сфере вендинга и микромаркетов, могут сдерживать рост цен на определенные товары за счет стабильного спроса, работы с поставщиками и оптимизации закупок», — отметил эксперт.