Россиян предостерегли от покупок, которые грозят блокировкой банковской карты

Она пояснила, что во втором случае блокировка может произойти, если родители ограничили расходы своих детей. Фрумина рассказала, что банки используют систему мониторинга транзакций. Она учитывает частоту операций и географическое положение. Когда с карты пытаются оплатить покупки, которые отличаются по этим показателям от привычных, система отклонит операцию.