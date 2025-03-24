Reuters: несколько стран ЕС сомневается, можно ли доверять ФРС

Отмечается, что шанс невыполнения обязательств ФРС по финансированию крайне мал. Это объясняется тем, что такой шаг имел бы глубокие последствия и поставил бы под грозу доминирование доллара. По словам источников агентства, эта дискуссия носила неформальный характер и не была вызвана «какими-либо сигналами из ФРС или ЕЦБ». Данную тему в ближайшее время могут затронуть и на официальном уровне. Как отмечается в публикации, поиск альтернативных вариантов финансирования является частью анализа уязвимых мест финансовой системы ЕС.