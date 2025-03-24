Reuters: несколько стран ЕС сомневается, можно ли доверять ФРС

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Некоторые представители центральных банков и финансовых регуляторов ЕС сомневаются, будет ли Федеральная резервная система (ФРС) США выполнять обязательства по предоставлению долларового финансирования, пока президент США Дональд Трамп находится у власти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его данным, такое обсуждение проходило на фоне «потенциального сокращения уровня международного сотрудничества со стороны американских властей», а также резких высказываний Трампа о введении таможенных тарифов против ЕС и по Украине. Агентство утверждает, что неназванные чиновники, в том числе представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) и европейских регулирующих органов, пытались спрогнозировать, сможет ли Евросоюз найти альтернативу ФРС. Они пришли к выводу, что в данный момент ей нет альтернативы.
Отмечается, что шанс невыполнения обязательств ФРС по финансированию крайне мал. Это объясняется тем, что такой шаг имел бы глубокие последствия и поставил бы под грозу доминирование доллара. По словам источников агентства, эта дискуссия носила неформальный характер и не была вызвана «какими-либо сигналами из ФРС или ЕЦБ». Данную тему в ближайшее время могут затронуть и на официальном уровне. Как отмечается в публикации, поиск альтернативных вариантов финансирования является частью анализа уязвимых мест финансовой системы ЕС.
ФРС США выполняет функции центрального банка страны.