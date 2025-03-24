Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: российские активы останутся «закрытыми» для инвесторов

Дипломатическая оттепель, наступившая благодаря предполагаемой открытости Дональда Трампа по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, привела к росту ставок на финансовые активы, связанные с Россией, в том числе на рубль и облигации российских энергетических компаний «Газпром» и «Лукойл», передает Reuters.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает агентство со ссылкой на данные UBS, в начале марта хедж-фонды держали рублевые беспоставочные форварды на сумму 8,7 млрд долларов, что является второй по величине длинной позицией среди основных валют — свидетельство того, что фонды ожидают укрепления рубля.

Однако, по оценкам аналитиков, среднесуточный объём торговли рублёвыми беспоставочными форвардами составляет от 25 до 40 млн долларов — это лишь малая часть от 2−2,5 млрд долларов, которые ежедневно торговались до начала украинского кризиса, говорится в материале агентства.

По словам инвесторов, также вырос спрос на корпоративные облигации в твёрдой валюте, выпущенные такими российскими компаниями, как «Газпром», «Лукойл» и производителем удобрений «Фосагро». Но из-за низкой ликвидности покупатели требуют скидку.

«Они по-прежнему выплачивают вам купоны, но их доступность для продажи очень и очень низкая», — отметил в интервью Reuters Сергей Дергачев, портфельный управляющий Union Investment Privatfonds.

Управляющие крупными фондами ожидают, что большая часть российских активов останется закрытой для западных инвесторов, несмотря на всплеск сделок, сделанных в расчёте на сближение между Москвой и Вашингтоном, говорится в материале агентства.