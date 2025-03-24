Reuters: российские активы останутся «закрытыми» для инвесторов

Как сообщает агентство со ссылкой на данные UBS, в начале марта хедж-фонды держали рублевые беспоставочные форварды на сумму 8,7 млрд долларов, что является второй по величине длинной позицией среди основных валют — свидетельство того, что фонды ожидают укрепления рубля.
Однако, по оценкам аналитиков, среднесуточный объём торговли рублёвыми беспоставочными форвардами составляет от 25 до 40 млн долларов — это лишь малая часть от 2−2,5 млрд долларов, которые ежедневно торговались до начала украинского кризиса, говорится в материале агентства.
«Они по-прежнему выплачивают вам купоны, но их доступность для продажи очень и очень низкая», — отметил в интервью Reuters Сергей Дергачев, портфельный управляющий Union Investment Privatfonds.
Управляющие крупными фондами ожидают, что большая часть российских активов останется закрытой для западных инвесторов, несмотря на всплеск сделок, сделанных в расчёте на сближение между Москвой и Вашингтоном, говорится в материале агентства.