Reuters: российские активы останутся «закрытыми» для инвесторов

Однако, по оценкам аналитиков, среднесуточный объём торговли рублёвыми беспоставочными форвардами составляет от 25 до 40 млн долларов — это лишь малая часть от 2−2,5 млрд долларов, которые ежедневно торговались до начала украинского кризиса, говорится в материале агентства.