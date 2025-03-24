Посол в РФ: россияне смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кодов

«Помимо такого вида оплаты, сейчас существуют специальные карты Letim, которыми российские туристы могут расплачиваться в Турции, — обратил внимание дипломат. — Недавно появились компании в Турции, заключившие соглашения с российскими банками, что позволяет пополнять эти карты со счетов российских банков. Комиссия за пополнение, если и есть, то минимальна».