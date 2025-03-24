Рынок накануне. Инвесторы не вдохновились итогами заседания Банка России. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,98% до 3191,61 п., индекс РТС — на 1,26% до 1187,89 п. По итогам недели индекс РТС прибавил 0,99%, индекс МосБиржи снизился на 0,11%. В сегменте суверенного долга повышательная динамика застопорилась, индекс RGBI снизился за неделю на 0,53%.
Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Это решение в целом совпало с рыночными ожиданиями, тем не менее риторика регулятора, возможно, оказалась несколько более жесткой, чем инвесторы могли ожидать. Регулятор заявил, что возможность снижения ставки на заседании не рассматривалась, в то время как сигнал в отношении дальнейших перспектив выражал умеренную жесткость.
Из комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной следует, что регулятор «достаточно долго обсуждал, каким может быть сигнал». Если раньше позиция регулятора заключалось в том, чтобы оценивать целесообразность дальнейших повышений ключевой ставки, то сейчас Банк России оценивает более низкой вероятность повышения ставки, но выражает готовность к такому шагу, если этого потребует необходимость возвращения инфляции к целевому ориентиру.
При прочих равных такая риторика регулятора на данном этапе исключает возможность понижения ключевой ставки ранее второй половины текущего года, что несколько охладило оптимизм инвесторов на рынке облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет повысились в пятницу на 8−31 б. п., а за прошедшую неделю — на 4−20 б. п. Опережающими темпами за неделю повысились доходности ОФЗ сроком погашения от трех до пяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций немного расширился, до 115 п. со 108 п. в пятницу на предыдущей неделе. Таким образом, инвесторы дисконтируют в котировках ожидания того, что ключевая ставка останется на высоком уровне в течение более продолжительного периода.
С другой стороны, если риторика регулятора стала прохладным душем для инвесторов на фондовом рынке, то постепенное приближение дивидендного сезона, пик которого приходится на II и III кварталы года, может поддержать позитивные настроения. Обычно котировки акций показывают положительную динамику за два-три месяца до выплаты дивидендов. На прошлой неделе «ИКС 5», «Банк “Санкт-Петербург”, Т-Технологии, Интер РАО предоставили рекомендации по дивидендам. Наибольший интерес для инвесторов, пожалуй, представляет рекомендация совета директоров “ИКС 5” о выплате специального дивиденда в размере 648 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 17,7% по текущим котировкам. Кроме того, обновленная дивидендная политика компании теперь предполагает выплату дивидендов два раза в год, по итогам девяти месяцев и полного года.
Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе рекомендацию по дивидендам предоставит совет директоров «Озон Фармацевтика». День инвестора проведут HENDERSON и «ИКС 5». При прочих равных консолидация на рынке может продолжиться в рамках широкого диапазона 3100−3200 по индексу МосБиржи.
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