Инвесторы не вдохновились

При прочих равных такая риторика регулятора на данном этапе исключает возможность понижения ключевой ставки ранее второй половины текущего года, что несколько охладило оптимизм инвесторов на рынке облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет повысились в пятницу на 8−31 б. п., а за прошедшую неделю — на 4−20 б. п. Опережающими темпами за неделю повысились доходности ОФЗ сроком погашения от трех до пяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций немного расширился, до 115 п. со 108 п. в пятницу на предыдущей неделе. Таким образом, инвесторы дисконтируют в котировках ожидания того, что ключевая ставка останется на высоком уровне в течение более продолжительного периода.