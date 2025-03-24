В ЕС оценили, чем чревато ослабление финансового регулирования

«Если речь идет о дерегулировании и снижении уровня финансовой защиты, мы не будем готовы бороться с волатильностью», — заявил в интервью Financial Times Доминик Лабурье, глава Единого совета по урегулированию несостоятельности, который занимается проблемными банками в еврозоне.
«Это означает кризисы, а значит, меньший рост», — добавил он.
Европейская комиссия недавно объявила о планах резко сократить объем правил раскрытия информации об устойчивом развитии бизнеса, которые она ввела два года назад. План также пересматривает правила в отношении капитала для банков и страховых компаний в рамках мероприятий по стимулированию активности и роста на финансовом рынке, сообщается в материале издания.
Как передает Financial Times, главы центральных банков Германии, Франции, Испании и Италии, однако, рассчитывают, что Брюссель пойдет еще дальше, и даже недавно обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором призвали ее устранить «излишне сложные» положения финансовых правил, которые искажают реальную картину международной конкуренции, не улучшая финансовую стабильность.
Фрэнк Элдерсон, заместитель председателя наблюдательного совета ЕЦБ, отметил в интервью изданию, что после финансового кризиса 2008 года правительства стран еврозоны потратили 1,5 трлн евро на поддержку капитала и 3,7 трлн евро на поддержку ликвидности финансовой системы. В 2009 году экономика Европы сократилась на 4,3% из-за последствий кризиса.
«Хорошо бы вспомнить, почему мы вообще это сделали», — сказал Элдерсон в интервью, добавив: «Нам не стоит успокаиваться и говорить, что следующее десятилетие будет радужным, поэтому мы должны с осторожностью относиться к отказу от надзорных функций, которые могут привести к повторению этой ситуации».