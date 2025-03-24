В ЕС оценили, чем чревато ослабление финансового регулирования

«Хорошо бы вспомнить, почему мы вообще это сделали», — сказал Элдерсон в интервью, добавив: «Нам не стоит успокаиваться и говорить, что следующее десятилетие будет радужным, поэтому мы должны с осторожностью относиться к отказу от надзорных функций, которые могут привести к повторению этой ситуации».