Мишустин сообщил о назначении единого морского оператора северного завоза

«Наш Крайний Север — это не просто стратегически значимый регион. Люди там проживают и работают в экстремальных погодных и климатических условиях. И конечно, надо сделать так, чтобы у них было все, что нужно, тем более товары первой необходимости», — подытожил Мишустин.