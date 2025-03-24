МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о назначении единого морского оператора северного завоза.
«Президент подчеркивал, что снабжение таких территорий должно быть организовано четко по графику, без сбоев, в полном объеме. Для этого сформирована правовая база. Правительством принят целый ряд решений, которые завершат эту работу. Назначен единый морской оператор», — сказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.
Мишустин уточнил, что определены функции единого морского оператора, правила деятельности, в числе которых порядок его взаимодействия с участниками северного завоза, разработка изменения маршрута, графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок между морскими портами.
По словам премьера, вопрос о северном завозе имеет огромное значение для благополучия жителей Крайнего Севера и приравненной к нему местности.
«В силу природных условий ограничены условия завоза грузов туда. От них во многом зависит обеспечение почти 3 тысяч городов и поселков. В текущем году туда будет доставлено почти 3,5 млн тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других нужных и полезных людям товаров», — рассказал глава правительства.
«Наш Крайний Север — это не просто стратегически значимый регион. Люди там проживают и работают в экстремальных погодных и климатических условиях. И конечно, надо сделать так, чтобы у них было все, что нужно, тем более товары первой необходимости», — подытожил Мишустин.