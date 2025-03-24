Мировые рынки взяли передышку в ожидании развития торговых конфликтов

Большинство мировых фондовых индикаторов закрылось в «зеленой зоне» на прошлой неделе после существенного снижения в предыдущие несколько недель. При этом определенную поддержку рынкам оказали несколько более «голубиные», чем предполагалось, результаты мартовского заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, при это его глава Джером Пауэлл заявил об отсутствии необходимости спешить с дальнейшим смягчением ДКП. При этом медианный прогноз руководства Федрезерва по-прежнему предусматривает два снижения стоимости заимствований в стране, по 25 б.п. каждое, до конца текущего года. ФРС повысила прогноз по инфляции в стране на 2025 г., однако Пауэлл считает, что эффект от тарифов, скорее всего, будет носить временный характер. Пауэлл также отметил рост неопределенности в отношении экономических прогнозов, но заявил, что экономика США по-прежнему остается сильной, а вероятность рецессии в ней невысока. Инвесторы в Штатах также положительно восприняли ряд экономических данных, в частности, по розничным продажам за февраль, которые хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, но показали возврат к росту после январского падения. На таком фоне доходности «трежериз» продолжили снижение, а так называемый «индекс страха» VIX упал до минимума почти за месяц. Между тем надо отметить заметное снижение китайского рынка на прошлой неделе — судя по всему, участники торгов устали ждать конкретики в отношении анонсированных ранее властями Поднебесной масштабных стимулирующих мер, и они решили начать фиксировать прибыль. На текущей неделе инвесторы будут ждать февральских данных по индексу PCE Core в США, любимой мере инфляции ФРС, которые могут скорректировать ожидания по траектории монетарной политики в стране. Кроме того, трейдеры будут анализировать выступления ряда представителей Федрезерва, а также внимательно следить за новостями касательно предстоящего введения администрацией США зеркальных импортных пошлин на иностранные товары. Хотя Дональд Трамп и заявил о возможных исключениях для каких-то государств и гибкости внешнеторговой политики Штатов, напряженность на рынках, вероятно, будет оставаться повышенной.
ФРС США по итогам своего мартовского заседания, как и ожидалось, сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25−4,5% годовых. При этом новый медианный прогноз руководства регулятора предполагает, что ставка опустится до 3,9% к концу 2025 г., то есть будет снижена в общей сложности на 50 б.п. в этом году. Как заявил глава ФРС Джером Пауэлл, американскому ЦБ не нужно торопиться с корректировкой ДКП. По его словам, экономика США в целом сильна, однако неопределенность в отношении экономических прогнозов возросла. «Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности», — сказал Пауэлл.
Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% (м/м), сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя лишь на 0,2%. Тем временем розничные продажи в Штатах в прошлом месяце, по данными Минторга страны, выросли на 0,2% (м/м). Таким образом, показатель вернулся к росту после падения на 1,2% в январе, хотя темпы повышения и не дотянули до прогнозируемых 0,6%.
Банк Англии также ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых по итогам заседания в прошлый четверг. «В настоящий момент наблюдается существенная экономическая неопределенность», — заявил председатель регулятора Эндрю Бейли. По его словам, процентные ставки находятся «на пути постепенного снижения», однако ЦБ на каждом заседании будет «наблюдать очень внимательно за тем, как развиваются мировая и национальная экономики».
ЕЦБ не готов взять на себя твердых обязательств относительно будущей траектории процентных ставок из-за высокой непредсказуемости ситуации в торговой сфере, заявила глава Центробанка Кристин Лагард. По ее словам, процесс замедления инфляции в еврозоне продолжается, однако уязвимость экономики региона к изменению торговых пошлин снижает уверенность в прогнозах ЕЦБ. Дальнейшие решения регулятора, вероятно, будут зависеть от того, сможет ли наращивание бюджетных расходов европейскими странами компенсировать негативные последствия торгового противостояния для экономики еврозоны.
Важные события предстоящей недели:
- На этой неделе инвесторы будут ждать публикации отчета по доходам и расходам граждан США за февраль, в рамках которого также будет обнародован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит Федрезерв при оценке инфляционных рисков. Согласно консенсус-прогнозу, темп роста показателя в прошлом месяце замедлился до 2,7% (г/г) с 2,8% в январе.
- Из прочей запланированной к публикации важной макростатистики выделим окончательную оценку динамики ВВП США в IV квартале, индекс потребительского доверия в Штатах за март от Conference Board, а также предварительные мартовские данные по индексам деловой активности PMI в США и ведущих странах Европы.
- В предстоящие дни ожидаются выступления нескольких представителей ФРС, включая Альберто Мусалема, Джона Уильямса, Нила Кашкари, Томаса Баркина и Рафаэля Бостика. Из выходящих корпоративных отчетностей можно выделить лишь финпоказатели Dollar Tree.
- В США ожидается крупное IPO. Стартап в области искусственного интеллекта CoreWeave планирует 28 марта разместить на Nasdaq 49 млн акций по цене $47−55. Объем размещения может составить около $2,5 млрд, а капитализация компании по итогам IPO оценивается в $24 млрд.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 колеблется вблизи уровня 5670 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать на формирование подъема к ранее пробитой нижней границе среднесрочного восходящего канала, в район 5830 пунктов.
DAX
На дневном графике немецкий DAX оттолкнулся от верхней границы локального горизонтального канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 22200 пунктов, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от уровня сопротивления 4000 пунктов, а также протестировал линию локального восходящего тренда. В случае пробития этой линии, а затем и 50-дневной скользящей средней в районе 3890 пунктов, перед индексом откроется пространство для дальнейшего снижения с целью на поддержке 3700 пунктов.
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