Мировые рынки взяли передышку в ожидании развития торговых конфликтов

Большинство мировых фондовых индикаторов закрылось в «зеленой зоне» на прошлой неделе после существенного снижения в предыдущие несколько недель. При этом определенную поддержку рынкам оказали несколько более «голубиные», чем предполагалось, результаты мартовского заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, при это его глава Джером Пауэлл заявил об отсутствии необходимости спешить с дальнейшим смягчением ДКП. При этом медианный прогноз руководства Федрезерва по-прежнему предусматривает два снижения стоимости заимствований в стране, по 25 б.п. каждое, до конца текущего года. ФРС повысила прогноз по инфляции в стране на 2025 г., однако Пауэлл считает, что эффект от тарифов, скорее всего, будет носить временный характер. Пауэлл также отметил рост неопределенности в отношении экономических прогнозов, но заявил, что экономика США по-прежнему остается сильной, а вероятность рецессии в ней невысока. Инвесторы в Штатах также положительно восприняли ряд экономических данных, в частности, по розничным продажам за февраль, которые хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, но показали возврат к росту после январского падения. На таком фоне доходности «трежериз» продолжили снижение, а так называемый «индекс страха» VIX упал до минимума почти за месяц. Между тем надо отметить заметное снижение китайского рынка на прошлой неделе — судя по всему, участники торгов устали ждать конкретики в отношении анонсированных ранее властями Поднебесной масштабных стимулирующих мер, и они решили начать фиксировать прибыль. На текущей неделе инвесторы будут ждать февральских данных по индексу PCE Core в США, любимой мере инфляции ФРС, которые могут скорректировать ожидания по траектории монетарной политики в стране. Кроме того, трейдеры будут анализировать выступления ряда представителей Федрезерва, а также внимательно следить за новостями касательно предстоящего введения администрацией США зеркальных импортных пошлин на иностранные товары. Хотя Дональд Трамп и заявил о возможных исключениях для каких-то государств и гибкости внешнеторговой политики Штатов, напряженность на рынках, вероятно, будет оставаться повышенной.