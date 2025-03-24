Минфин изучит вопрос обнуления ставки НДПИ для редких металлов

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением на 15 лет обнулить ставку НДПИ для руд всех редких металлов, включая титан, вольфрам и цирконий.
«Мы соответствующий запрос получили, ждем финансо-экономическое обоснование. Пока мы не изучим финансо-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос», — сказал Сазанов.
Согласно данным Минприроды, в России есть запасы 29 видов редких металлов, в том числе 15 видов редкоземельных. Общие запасы редких металлов составляют 658 млн тонн, только редкоземельных к добыче подготовлено 28,5 млн тонн.
В то же время президент РФ Владимир Путин заявлял, что пока Россия делает мало для добычи редких и редкоземельных металлов и должна делать больше.