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Минфин изучит вопрос обнуления ставки НДПИ для редких металлов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минфин изучит возможность обнуления ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов, ждет финансово-экономическое обоснование для этого решения. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением на 15 лет обнулить ставку НДПИ для руд всех редких металлов, включая титан, вольфрам и цирконий.

«Мы соответствующий запрос получили, ждем финансо-экономическое обоснование. Пока мы не изучим финансо-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос», — сказал Сазанов.

Согласно данным Минприроды, в России есть запасы 29 видов редких металлов, в том числе 15 видов редкоземельных. Общие запасы редких металлов составляют 658 млн тонн, только редкоземельных к добыче подготовлено 28,5 млн тонн.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявлял, что пока Россия делает мало для добычи редких и редкоземельных металлов и должна делать больше.