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Минфин готов обсуждать изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера

Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов напомнил, что отклонение не должно превышать 10% для бензина и 20% для дизельного топлива.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минфин РФ в настоящий момент обсуждает с другими министерствами и компаниями изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Госдумы.

«Да, мы обсуждаем сейчас, согласовываем с коллегами и с компаниями, с бизнесом тот диапазон цен, который был бы приемлемый для них и для государства, с тем, чтобы сильно цена не колебалась», — сказал он.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. Если этот уровень будет превышен на определенный процент, то выплаты прекращаются.

Сейчас отклонение не должно превышать 10% для бензина и 20% для дизельного топлива.