Минфин готов обсуждать изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера

«Да, мы обсуждаем сейчас, согласовываем с коллегами и с компаниями, с бизнесом тот диапазон цен, который был бы приемлемый для них и для государства, с тем, чтобы сильно цена не колебалась», — сказал он.
Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. Если этот уровень будет превышен на определенный процент, то выплаты прекращаются.
Сейчас отклонение не должно превышать 10% для бензина и 20% для дизельного топлива.