Ключевая ставка и курс рубля

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, отметив, что вероятность ее повышения снизилась. В нашем базовом сценарии, не предполагающем существенного улучшения внешних условий, снижение ключевой ставки может начаться в июле, к концу года она может составить 19%. В оптимистичном сценарии уменьшение ключевой ставки может происходить более активно, и ее уровень может достигнуть 15% к концу года. Относительно жесткая денежно-кредитная политика продолжит поддерживать позиции национальной валюты.