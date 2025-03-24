Ключевая ставка и курс рубля

Рубль вновь перешел к укреплению в условиях позитивного геополитического фона. В течение недели официальный курс доллара США приближался к отметке 81,5 ₽, юаня — к уровню 11,2 ₽, но затем котировки иностранных валют несколько выросли. По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США снизился на 1,1% до 84,64 ₽, юаня — на 2% до 11,58 ₽
Вероятно, крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, отметив, что вероятность ее повышения снизилась. В нашем базовом сценарии, не предполагающем существенного улучшения внешних условий, снижение ключевой ставки может начаться в июле, к концу года она может составить 19%. В оптимистичном сценарии уменьшение ключевой ставки может происходить более активно, и ее уровень может достигнуть 15% к концу года. Относительно жесткая денежно-кредитная политика продолжит поддерживать позиции национальной валюты.
На предстоящей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой. Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период.
Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81−87 ₽, юаня — в коридоре 11,2−12,0 ₽
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