РБК выяснил, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

По данным ведомства, численность работников в этой отрасли увеличится на 348 тысяч человек по сравнению с 2024 годом. Кроме того, значительный рост ожидается в обрабатывающем производстве, сфере транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информационных технологиях, здравоохранении и связи.