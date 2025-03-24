РБК выяснил, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

По данным ведомства, численность работников в этой отрасли увеличится на 348 тысяч человек по сравнению с 2024 годом. Кроме того, значительный рост ожидается в обрабатывающем производстве, сфере транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информационных технологиях, здравоохранении и связи.
В то же время к 2029 году прогнозируется снижение потребности в ряде других отраслей, включая торговлю, госуправление, электроэнергетику, сельское хозяйство, недвижимость, культуру и спорт, а также финансы и страхование.
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