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РБК выяснил, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

По сравнению с 2024 годом потребность в специалистах отрасли возрастет на 348 тыс. человек, сообщает РБК.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Спрос на специалистов в сфере персональных услуг значительно возрастет к 2029 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности Минтруда России.

По данным ведомства, численность работников в этой отрасли увеличится на 348 тысяч человек по сравнению с 2024 годом. Кроме того, значительный рост ожидается в обрабатывающем производстве, сфере транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также в науке, информационных технологиях, здравоохранении и связи.

В то же время к 2029 году прогнозируется снижение потребности в ряде других отраслей, включая торговлю, госуправление, электроэнергетику, сельское хозяйство, недвижимость, культуру и спорт, а также финансы и страхование.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».