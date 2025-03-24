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Главные события финансовых рынков 24−30 марта

Дайджест самых важных об экономике и инвестициях Финансов Mail. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

В мире


ФРС США на прошлой неделе оставила процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25−4,5%, а глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика (ДКП) находится в точке, где ФРС может как снизить ставку, так и занять более ограничительную позицию.

При этом ФРС решила сократить программу количественного ужесточения (QT)*, начиная с апреля. Однако регулятор отметил возросшую неопределённость экономических перспектив, из-за чего прогноз роста ВВП на 2025 год был пересмотрен до 1,7% (ранее 2,1%).

На этом фоне глобальные рынки остаются под давлением. Индекс S&P 500 колеблется в пределах 5 485−5 745 пунктов, и в ближайшую неделю аналитики Market Power не ожидают выхода из этого диапазона.

*Количественное ужесточение (Quantitative Tightening, QT) — это монетарная политика, при которой центральный банк сокращает свой баланс. Это происходит за счёт продажи ценных бумаг, таких как государственные облигации, или отказа от реинвестирования погашаемых активов. В результате объём денежной массы в экономике снижается. Противоположная процедура называется количественным смягчением (Quantitative Easing, QE).

В России

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, однако смягчил риторику.

Российский фондовый рынок отреагировал на это незначительным снижением. Однако сейчас куда большее влияние оказывает геополитический фактор: любые значимые подвижки в переговорах России и США приводят к росту рынка.

По мнению аналитиков Market Power, пик годовой инфляции будет достигнут в марте-апреле на уровне 10,2%. К середине года инфляция замедлится до 9,5%, а к концу года — до 6,3%. Однако ЦБ вряд ли будет спешить со снижением ставки:

Первое снижение, по прогнозу Market Power, может состояться в июне-июле — до 19%.
К концу года Банк России снизит показатель до 14%.
Таким образом, прямо сейчас, когда ставка на пике, — лучшее время для открытия банковского депозита под высокую ставку или покупки корпоративных облигаций с постоянным купоном.

На этой неделе ЦБ выпустит аналитический отчёт о развитии банковского сектора, который прояснит ситуацию с кредитованием в феврале.

Курс рубля


Пятничное решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и в моменте не оказало значимого влияния на курс российской валюты.

Однако в долгосрочной перспективе этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. С одной стороны, высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения более привлекательными, с другой — охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, а также спрос на импорт, что, в свою очередь, снижает спрос на валюту.

Дополнительно в пользу рубля в ближайшие недели играет ожидание снижения геополитической напряжённости благодаря переговорам России и США.

Аналитики Market Power считают, что в ближайшие недели рубль останется крепким и будет торговаться в диапазоне: ₽81−87 за доллар, ₽89−95 за евро, ₽11,1−11,9 за юань.

Нефть


На прошлой неделе цены на нефть выросли благодаря прогнозам по росту спроса в США, где запасы топлива оказались меньше ожидаемого. Тем не менее котировки Brent продолжают колебаться около отметки $70 за баррель.

Однако торговая напряжённость и экономическая неопределённость могут привести к снижению котировок в диапазон $60−70, что окажет давление на рубль и бюджет РФ.

На этой неделе, по прогнозу аналитиков Market Power, цены на «чёрное золото» могут колебаться в диапазоне $68,9−74,7 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».