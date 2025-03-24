Главные события финансовых рынков 24−30 марта

Однако в долгосрочной перспективе этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. С одной стороны, высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения более привлекательными, с другой — охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, а также спрос на импорт, что, в свою очередь, снижает спрос на валюту.