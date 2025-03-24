FT: Малайзия примет меры против поставок чипов Nvidia под давлением США

«[США] просят нас следить за каждой партией, которая поступает в Малайзию и содержит чипы Nvidia», — сказал Азиз в интервью изданию. — «Они хотят, чтобы мы убедились, что серверы попадают в те центры обработки данных, в которые должны попасть, а не внезапно перемещаются на другой корабль».