FT: Малайзия примет меры против поставок чипов Nvidia под давлением США

«[США] просят нас следить за каждой партией, которая поступает в Малайзию и содержит чипы Nvidia», — сказал Азиз в интервью изданию. — «Они хотят, чтобы мы убедились, что серверы попадают в те центры обработки данных, в которые должны попасть, а не внезапно перемещаются на другой корабль».
Как сообщает Financial Times, США ввели экспортный контроль в отношении передовых полупроводников и сопутствующего оборудования, чтобы помешать Китаю разрабатывать технологии нового поколения, в том числе искусственный интеллект, которые могут иметь военное применение.
По мнению Вашингтона, чипы Nvidia продолжают попадать в Китай из Малайзии, однако, как сообщил министр торговли страны, расследование не выявило каких-либо доказательств этого.
Малайзия стала одним из самых быстрорастущих рынков для строительства центров обработки данных, большая часть которых сосредоточена в южном штате Джохор.
За последние 18 месяцев государство привлекло более 25 млрд долларов инвестиций от таких компаний, как Nvidia, Microsoft и ByteDance, владеющей TikTok, на строительство центров обработки данных, а недавно договорилось о создании особой экономической зоны с Сингапуром, сообщает Financial Times.