ФАС проведет проверку после массовых проблем с интернетом в домах ГК ПИК

23 марта сообщалось, что жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК третьи сутки жалуются на перебои в работе домашнего интернета. В частности, некоторые не могли попасть домой из-за сбоев «умного домофона», у которого не подключалось приложение и не срабатывал код.