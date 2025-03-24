Позитивная динамика

На прошлой неделе на мировых рынках наблюдалась положительная динамика: доходности 2-летних гособлигаций США (UST) уменьшились на 7 б.п. и составили 3,95%; 10-летних уменьшились на 5 б.п., до 4,25%. Основным событием недели для глобальных рынков стало заседание ФРС по монетарной политике, на котором ставка ФРС была сохранена на уровне 4,25−4,50%. В пресс-релизе по итогам заседания отмечается, что экономика и рынок труда продолжают быть сильными, а в ходе пресс конференции председатель ФРС Дж. Пауэлл отметил, что не нужно торопиться с изменением денежно-кредитной политики. Также регулятор опубликовал ежеквартальный макроэкономический прогноз, согласно которому ставка ФРС на конец 2025 г. составит 3,9%, 2026 г. — 3,4%, 2027 г. — 3,1% (так же, как и в декабре). Также в США вышли данные по индексу розничных продаж, который увеличился в феврале на 0,2% м/м (в январе снизился на 0,9% м/м), базовый индекс розничных продаж («очищен» от топлива и продаж автомобилей) — на 0,5% м/м (в январе снизился на 0,5% м/м). Кроме этого, индекс объемов промышленного производства в феврале увеличился на 0,7% м/м (в январе на 0,5% м/м). В еврозоне вышли данные по инфляции в феврале: рост индекса потребительских цен (ИПЦ) снизился с 2,5% г/г в январе до 2,3% г/г в феврале, базового ИПЦ («очищен» от волатильных цен на питание и электроэнергию) — с 2,7% г/г до 2,6% г/г. В Китае были представлены данные по безработице, которая выросла с 5,1% в декабре до 5,4% в феврале, а также данные по индексу объемов розничных продаж, который вырос с 3,7% г/г в декабре до 4,0% г/г в феврале. На заседании Народного банка базовая кредитная ставка была сохранена.