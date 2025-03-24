Эксперт объяснил, грозит ли штраф за неустановку счетчиков воды

«Неустановка счетчиков воды в жилом помещении не влечет прямого штрафа для собственников, но может существенно ударить по их карману. Российское законодательство не предусматривает обязанности устанавливать приборы учета воды в каждой квартире, но если этого не сделать, сумма платежей за коммунальные услуги неизбежно возрастет. Расчет потребления воды в таком случае осуществляется не по фактическому расходу, а по нормативу, который устанавливается региональными органами власти. Причем этот норматив может включать не только среднестатистическое потребление, но и дополнительные расходы, такие как утечки в инженерных сетях и общедомовые нужды», — пояснил эксперт.