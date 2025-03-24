Эксперт объяснил, грозит ли штраф за неустановку счетчиков воды

Отсутствие счетчиков воды в жилых помещениях не приведет к штрафам для собственников, однако может значительно увеличить расходы на коммунальные платежи. Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, жильцы, не установившие приборы учета воды, вынуждены оплачивать услуги по нормативу, который зачастую превышает реальный объем потребления и включает дополнительные расходы, такие как утечки в инженерных сетях и общедомовые нужды.
«Неустановка счетчиков воды в жилом помещении не влечет прямого штрафа для собственников, но может существенно ударить по их карману. Российское законодательство не предусматривает обязанности устанавливать приборы учета воды в каждой квартире, но если этого не сделать, сумма платежей за коммунальные услуги неизбежно возрастет. Расчет потребления воды в таком случае осуществляется не по фактическому расходу, а по нормативу, который устанавливается региональными органами власти. Причем этот норматив может включать не только среднестатистическое потребление, но и дополнительные расходы, такие как утечки в инженерных сетях и общедомовые нужды», — пояснил эксперт.
По словам Бондаря, особенно ощутимы финансовые последствия для собственников, которые не проживают в квартире, но прописаны в ней. В таких случаях расходы на водоснабжение рассчитываются по количеству зарегистрированных жильцов, несмотря на отсутствие фактического потребления.
«Особенно ощутимы финансовые последствия для тех, кто фактически не проживает в квартире, но зарегистрирован в ней. Владелец пустующего жилья без счетчиков воды вынужден оплачивать водоснабжение за всех прописанных, даже если фактического потребления нет. В некоторых регионах применяется повышающий коэффициент, который увеличивает расчетный объем водопотребления в 1,5 раза, а в Москве планируется увеличение этого коэффициента до 3», — резюмировал Бондарь.
Эксперт добавил, что установка приборов учета позволяет значительно снизить коммунальные платежи, так как оплата производится на основе фактического потребления воды, а не усредненных показателей и корректирующих коэффициентов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».