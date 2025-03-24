ЕАЭС продлила на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для создания ковров

«Мера таможенно-тарифного регулирования повышает доступность сырья, а также рентабельность предприятий-производителей ковров и ковровых изделий из стран Евразийского экономического союза, что позволяет создать условия для увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.