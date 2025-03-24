ЕАЭС продлила на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для создания ковров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила нулевую ввозную пошлину на латекс для производства ковров. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении латекса для производства ковров (код 4002 11 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2027 года включительно», — говорится в сообщении.
Рассматриваемый товар представляет собой водную дисперсию, которая наносится на изнанку ковра и используется для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств, поясняется в сообщении.
«Мера таможенно-тарифного регулирования повышает доступность сырья, а также рентабельность предприятий-производителей ковров и ковровых изделий из стран Евразийского экономического союза, что позволяет создать условия для увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.
Он также подчеркнул, что потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.