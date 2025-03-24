Депутат оценил, доступна ли ипотека массовому покупателю

Ипотека на рыночных условиях остается недоступной для большинства граждан, а динамика дальнейшего развития рынка остается неопределенной, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, ситуация на рынке характеризуется стагнацией, а изменения в банковской сфере часто происходят с высокой частотой.
«В целом что-то прогнозировать сейчас странно, так как ситуация в банковской сфере меняется каждые две недели. Рыночная ипотека продолжает быть недоступной для массового покупателя. Видим продолжающуюся стагнацию, корректировку цен по всем застройщикам», — отметил Колунов.
Тем не менее парламентарий добавил, что по сравнению с концом 2024 года ситуация демонстрирует незначительное улучшение, хотя, по его мнению, ей еще далеко до оптимальных параметров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».