Цыбульский: РФ важно поддерживать своих производителей при возврате западных компаний

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. России в случае возврата западных компаний на рынок важно продолжать поддерживать отечественных производителей, заявил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Нам надо быть очень аккуратными и все-таки выстраивать отношения (с западными компаниями в случае их возвращения на российский рынок — прим. ТАСС) таким образом, чтобы не ущемлять наших производителей. Я докладывал президенту, еще раз могу сказать, есть какие-то яркие примеры, которые показывают, как вот эти испортившиеся или прекратившиеся отношения с нами действительно серьезным образом повлияли на развитие производства у нас. Очень важно нам сохранить эту ориентацию на своих инвесторов, на своих производителей, и чтобы их поддержка, конечно, на внутреннем рынке была максимальная», — сказал он.
Цыбульский отметил, что для поддержания качества производимой продукции необходимо сохранять конкуренцию на рынке. При этом в развитие отечественных производств, по его словам, сегодня вкладываются миллиардные инвестиции. «Даже в Архангельской области если в 2020 году мы ремонтировали 150 судов, то в 2024 году мы уже отремонтировали 354, то есть рост в два раза. И это говорит о том, что появляются новые возможности, новые мощности для ремонта, люди вкладывают деньги, модернизируют, заказывают новое оборудование и так далее», — сказал он.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возврата в Россию, но российский бизнес, сделавший большие инвестиции, находится в приоритете. Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями или партнерами из дружественных стран.
Арктические возможности
При этом, как отметил собеседник агентства, развитие экспорта в Арктической зоне РФ (АЗРФ) не нуждается в создании отдельной программы. «Я не думаю, что здесь есть какая-то такая специфика, которая требует отдельного регулирования. Нет. Это должно быть вписано в общестрановые логистические маршруты. У нас транспортные коридоры основные определены: Север — Юг, Северный морской путь, и нам надо именно исходить из этой стратегии, а не придумывать что-то свое», — полагает Цыбульский.
По мнению губернатора, арктическую номенклатуру грузов, арктические возможности в части логистики необходимо вписать в стратегические планы развития транспортной системы страны.