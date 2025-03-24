Цыбульский: РФ важно поддерживать своих производителей при возврате западных компаний

«Нам надо быть очень аккуратными и все-таки выстраивать отношения (с западными компаниями в случае их возвращения на российский рынок — прим. ТАСС) таким образом, чтобы не ущемлять наших производителей. Я докладывал президенту, еще раз могу сказать, есть какие-то яркие примеры, которые показывают, как вот эти испортившиеся или прекратившиеся отношения с нами действительно серьезным образом повлияли на развитие производства у нас. Очень важно нам сохранить эту ориентацию на своих инвесторов, на своих производителей, и чтобы их поддержка, конечно, на внутреннем рынке была максимальная», — сказал он.