Чистая прибыль «Акрона» в 2024 году снизилась на 15%

Как выяснил «Ъ», вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия. Соответствующий вопрос по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева прорабатывают Минпромторг и Минсельхоз. Участники рынка и эксперты считают, что ограничения могут стимулировать рост цен на калийные удобрения, которые снижаются последние два года.