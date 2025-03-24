Чистая прибыль «Акрона» в 2024 году снизилась на 15%

В прошлом году объем производства основной продукции «Акрона» составил 8385 тыс. т, оставшись на уровне 2023 года (8382 тыс. т.). Объем продаж основной продукции показал рост на 2%, до 8456 тыс. т. Председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов заявил, что прошедший год стал рекордным по объему средств, направленных на капитальные вложения — 46,5 млрд руб. Главным направлением в химическом сегменте он назвал модернизацию аммиачных производств.
Группа «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Занимается производством удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Владеет двумя заводами по производству минеральных удобрений и горно-обогатительным комбинатом суммарной мощностью производства более 8 млн т.
Как выяснил «Ъ», вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия. Соответствующий вопрос по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева прорабатывают Минпромторг и Минсельхоз. Участники рынка и эксперты считают, что ограничения могут стимулировать рост цен на калийные удобрения, которые снижаются последние два года.