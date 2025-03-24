ЦБ: достижение цели по инфляции требует длительного поддержания жесткой ДКП

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, следует из очередного выпуска комментария Банка России по инфляции.
«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — отмечается в документе.
По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7−8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
По данным регулятора, в феврале 2025 года потребительские цены выросли на 0,81% (в январе 2025 года — на 1,23%). С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен составил 7,6% (в январе — 10,6%, в IV квартале 2024 года — 12%, в III квартале — 11,2%, в II квартале — 8,9%, в I квартале — 6%). Годовая инфляция в феврале 2025 года повысилась до 10,06%, для базового индекса потребительских цен годовой прирост увеличился до 9,55%.