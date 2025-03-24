ЦБ: достижение цели по инфляции требует длительного поддержания жесткой ДКП

По данным регулятора, в феврале 2025 года потребительские цены выросли на 0,81% (в январе 2025 года — на 1,23%). С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен составил 7,6% (в январе — 10,6%, в IV квартале 2024 года — 12%, в III квартале — 11,2%, в II квартале — 8,9%, в I квартале — 6%). Годовая инфляция в феврале 2025 года повысилась до 10,06%, для базового индекса потребительских цен годовой прирост увеличился до 9,55%.