Бизнес стал больше вкладываться в депозиты на Мосбирже

Депозиты на денежном рынке может размещать бизнес, который имеет собственный капитал в размере более ₽500 млн и не торгует на фондовом рынке. В числе игроков рынка открытых позиций могут быть, например, кредитные организации и МФО, некредитные и международные финансовые организации, а также региональные органы исполнительной власти. Депозиты им можно открыть в рублях и юанях на срок от одного дня до года.