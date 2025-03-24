Бизнес стал больше вкладываться в депозиты на Мосбирже

За первые три месяца 2025 года объем операций в сегменте открытых позиций на Мосбирже год к году вырос в 2 раза, до ₽19 трлн. На рынок депозитов в этом году уже вышли 7 новых профучастников, всего их количество сейчас достигло 270.
Депозиты на денежном рынке может размещать бизнес, который имеет собственный капитал в размере более ₽500 млн и не торгует на фондовом рынке. В числе игроков рынка открытых позиций могут быть, например, кредитные организации и МФО, некредитные и международные финансовые организации, а также региональные органы исполнительной власти. Депозиты им можно открыть в рублях и юанях на срок от одного дня до года.
Центральным контрагентом в системе открытой позиции выступает Национальный клиринговый центр (НКЦ), который сводит заявки на размещение денег в депозиты с заявками репо с клиринговыми сертификатами участия на привлечение средств. Таким образом, профучастник сможет разместить свои средства на рыночных условиях и без специальных лимитов на других контрагентов, а рынок получить дополнительную ликвидность.
Эксперты считают, что рост открытой позиции связан с балансом ликвидности среди банков и корпоративных клиентов, увеличением количества клиентов, которые хотят попасть на денежный рынок, и развитием биржевых инструментов. Кроме того, в текущей рыночной ситуации компании хотят зафиксировать высокую ставку на длительный срок, чтобы получить доход.
Депозиты привлекают также клиентов своей системой налогообложения: в отличие от облигаций федерального займа (ОФЗ), проценты по депозитам учитываются в составе финансового результата, поэтому если бизнес вдруг окажется убыточным, то ему не придется немедленно платить налоги со своего дохода по депозиту.
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