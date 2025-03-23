В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок российского газа

«Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но “Газпром” и “Србиягаз” уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе», — сказал Попович.