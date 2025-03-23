В Росстате раскрыли самые прибыльные компании в 2024 году

По данным ведомства, нефтегазовые компании в 2024 году заработали 5,7 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. На втором месте расположились финансовые и страховые компании. Их прибыли по итогам года составила 3,2 трлн рублей. Показатель оказался на 2,1% ниже, чем в 2023 году.