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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 23 марта

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 21 марта 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 21 марта совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,8%. Его предлагает Банк «Дом.РФ». Сумма вклада должна начинаться от 1,5 млн рублей.

Далее следует Московский кредитный банк. Он предлагает вклад под 20,6% годовых на сумму от 3 млн рублей.

Московский кредитный банк также предлагает вклад размером от 10 тысяч рублей под 20,5% годовых. Под такой же процент открыть вклад можно в МБ Рус Банке на сумму от 500 тысяч рублей.

Открыть вклад под 20,4% годовых могут клиенты БыстроБанка — размер вклада должен начинаться от 150 тысяч рублей — и ТКБ, на вклад от 3 млн рублей.

Банк Зенит предлагает вклады от 50 тысяч рублей под 20,3% годовых.

Далее следует ТКБ с вкладом на сумму от 300 тысяч рублей. При таком условии ставка будет 20,1% годовых.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».