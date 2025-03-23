Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 23 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 21 марта совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,8%. Его предлагает Банк «Дом.РФ». Сумма вклада должна начинаться от 1,5 млн рублей.
Далее следует Московский кредитный банк. Он предлагает вклад под 20,6% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Московский кредитный банк также предлагает вклад размером от 10 тысяч рублей под 20,5% годовых. Под такой же процент открыть вклад можно в МБ Рус Банке на сумму от 500 тысяч рублей.
Открыть вклад под 20,4% годовых могут клиенты БыстроБанка — размер вклада должен начинаться от 150 тысяч рублей — и ТКБ, на вклад от 3 млн рублей.
Банк Зенит предлагает вклады от 50 тысяч рублей под 20,3% годовых.
Далее следует ТКБ с вкладом на сумму от 300 тысяч рублей. При таком условии ставка будет 20,1% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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