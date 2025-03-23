Топ-10 стран с высокой закредитованностью населения

Канада возглавляет рейтинг по распространенности кредитных карт — они есть у 82,7% населения. Такое положение обусловлено высокой доступностью кредитных продуктов и развитой финансовой инфраструктурой. Кредитные карты в стране используются не только как удобный платежный инструмент, но и как важная часть потребительской экономики. Система банковских услуг способствует тому, что большинство граждан активно пользуются возможностями кредитования.