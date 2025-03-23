Топ-10 стран с высокой закредитованностью населения

Канада
Канада возглавляет рейтинг по распространенности кредитных карт — они есть у 82,7% населения. Такое положение обусловлено высокой доступностью кредитных продуктов и развитой финансовой инфраструктурой. Кредитные карты в стране используются не только как удобный платежный инструмент, но и как важная часть потребительской экономики. Система банковских услуг способствует тому, что большинство граждан активно пользуются возможностями кредитования.
Япония
Япония занимает второе место — 69,7%. Кредитные карты популярны среди населения благодаря их удобству и активному развитию цифровых технологий. Здесь карты используются повсеместно — от небольших магазинов до крупных торговых сетей. Культура использования кредитных карт в Японии сформировалась на основе многолетнего опыта безналичных расчетов.
Южная Корея
Южная Корея отличается одной из самых развитых систем кредитования в мире — 68,4%. Наличие различных программ лояльности и бонусов активно подталкивает граждан к использованию кредитных карт. Здесь также выделяется высокий уровень проникновения электронных платежей и цифровых банковских сервисов, что делает кредитные карты важной частью повседневной жизни.
США
В Соединенных Штатах кредитные карты стали неотъемлемой частью финансовой культуры, они есть у 66,7% американцев. Наличие кредитной карты является не просто инструментом покупок, а важным показателем кредитоспособности, влияющий на личный кредитный рейтинг. Высокий уровень закредитованности в стране объясняется активным использованием кредитных карт для финансирования не только крупных, но и повседневных расходов.
Великобритания
Кредитные карты играют важную роль в экономической системе Великобритании. Их популярность связана с доверием населения к банковской системе и удобством расчетов. Высокая закредитованность в стране — 62,1% — во многом обусловлена широким спектром кредитных продуктов, адаптированных под разные категории пользователей.
Италия
Италия демонстрирует умеренный уровень распространения кредитных карт — 57,9%. Традиционная приверженность наличным в стране постепенно сменяется ростом безналичных расчетов. Граждане становятся более открытыми к использованию кредитных инструментов, что свидетельствует о медленном, но уверенном переходе к более современным формам расчетов.
Германия
В Германии кредитные карты также находятся в активном обороте — 56,5%, однако подход к их использованию отличается сдержанностью. Немцы известны своей финансовой дисциплиной и осторожностью в обращении с долгами. Несмотря на развитую банковскую систему, предпочтение часто отдается другим формам платежей, но кредитные карты остаются важным инструментом для крупных покупок и поездок.
Австралия
Австралия демонстрирует высокий уровень распространения кредитных карт — 51,4%, что связано с высокими доходами населения и удобной безналичной инфраструктурой. Однако уровень закредитованности здесь остается относительно контролируемым, так как граждане склонны к ответственному финансовому поведению.
Бразилия
Бразилия, как страна с развивающейся экономикой, демонстрирует заметный рост использования кредитных карт среди населения, которые есть у 40,4% граждан. Тем не менее, уровень закредитованности в стране остается сравнительно невысоким по сравнению с более развитыми экономиками.
Франция
Франция замыкает десятку рейтинга, демонстрируя достаточно умеренный уровень распространения карточных кредитных продуктов — 39,8%. Здесь традиционно сильны позиции наличных расчетов, несмотря на популярность безналичных операций. Французы осторожно относятся к кредитным обязательствам, что сдерживает рост закредитованности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».