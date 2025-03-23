РСПП: вопрос возвращения в РФ иностранных компаний должна рассматривать правкомиссия

Возвращающиеся иностранные компании должны предоставить гарантии того, что опять не уйдут «по щелчку пальца» правительства своей страны, добавил Шохин. «Если они возвращаются, в том числе и к инвестициям, расширению, технологическому обновлению, надо тоже как-то это фиксировать, что вы вдруг это не бросите, если в 2028 году на выборах президента США победит демократ, например, который захочет это все остановить. Как это сделать? Юридически значимый документ. Но мы вправе такие требования, видимо, предъявлять», — считает он.