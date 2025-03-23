РСПП: вопрос возвращения в РФ иностранных компаний должна рассматривать правкомиссия

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Возвращение иностранных компаний в РФ может происходить на основе разрешений правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Механизм входа может быть зеркальным по отношению к механизму выхода. Я напомню, что выходящие компании проходили через правительственную комиссию по иностранным инвестициям. В ряде случаев принималось даже решение на более высоком уровне, на уровне распоряжений и указов президента по особенностям выхода и так далее. Разумно допустить, что и вход будет таким же, учитывающим те или иные особенности», — сказал Шохин.
Он отметил, что за последние три года некоторые виды деятельности перешли в категорию стратегических. «И тогда уже действует другая норма, норма другого закона, так называемого федерального закона N57 о стратегических организациях, где нужно получать разрешение комиссии и соблюдать определенные условия. В частности, среди этих условий — отсутствие контроля иностранных компаний за такого рода организациями», — напомнил он.
По словам Шохина, иностранные компании после введения антироссийских санкций уходили из России по-разному, что также должно учитываться. Например, ряд компаний выходили из России в надежде вернуться, сохраняли персонал, а также взаимодействие с российскими поставщиками и дистрибьюторами и так далее. «У этих компаний, как правило, были опционы на обратный выкуп», — сказал глава РСПП.
Возвращающиеся иностранные компании должны предоставить гарантии того, что опять не уйдут «по щелчку пальца» правительства своей страны, добавил Шохин. «Если они возвращаются, в том числе и к инвестициям, расширению, технологическому обновлению, надо тоже как-то это фиксировать, что вы вдруг это не бросите, если в 2028 году на выборах президента США победит демократ, например, который захочет это все остановить. Как это сделать? Юридически значимый документ. Но мы вправе такие требования, видимо, предъявлять», — считает он.
Шохин отметил, что условия возвращения иностранных компаний обсуждались на съезде РСПП, в работе которого участвовал президент РФ Владимир Путин. «Президент ориентиры дал, и сейчас мы вполне можем вместе с коллегами по бизнес-сообществу, с нашим правительством, Государственной думой вот эти критерии попробовать выработать. Хотя, еще раз подчеркну, все равно неизбежен какой-то индивидуальный подход по принципу работы через правительственную комиссию», — сказал глава РСПП.