Политолог спрогнозировал коллапс в Молдавии из-за спада в экономике

18 марта Совет ЕС утвердил пакет помощи Молдавии на сумму €1,9 млрд. Ожидается, что за счет этих денег в республике удастся ускорить проведение реформ, которые приблизят ее к вступлению в Евросоюз, а также достичь экономического роста.