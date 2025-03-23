Как становились миллионерами в 90-е на доткомах. Видео

Интернет обещал новый мир, все ждали грандиозных перемен, но почти никто не понимал, как
именно на нем заработать. Главное было вовремя вписаться в волну — и американские инвесторы бросались на всё, что звучало перспективно.
Компании выходили на биржу с одним сайтом и большими обещаниями. Например, Webvan привлек $830 млн в 1999 году, обещая революцию в доставке продуктов, но прогорел уже в 2001, толком ничего не доставив. Или Pets.com — они спустили $300 млн на рекламу, привлекали клиентов скидками и продавали корм дешевле себестоимости. Через 268 дней после выхода на биржу компания разорилась.
В марте 2000 года пришло болезненное осознание: интернет — это лишь инструмент, а не источник дохода сам по себе. Биржа Nasdaq рухнула на 78%, тысячи компаний исчезли, а инвесторы потеряли $2,9 трлн.
Впрочем, кое-кто выжил. В разгар кризиса Amazon обвалился на 90%, но в итоге вырос в гиганта. Ведь у него была реальная бизнес-модель, а не только красивый сайт и модное название.