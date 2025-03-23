Как становились миллионерами в 90-е на доткомах. Видео

Компании выходили на биржу с одним сайтом и большими обещаниями. Например, Webvan привлек $830 млн в 1999 году, обещая революцию в доставке продуктов, но прогорел уже в 2001, толком ничего не доставив. Или Pets.com — они спустили $300 млн на рекламу, привлекали клиентов скидками и продавали корм дешевле себестоимости. Через 268 дней после выхода на биржу компания разорилась.