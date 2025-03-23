Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 апреля 2025 года

«Апрель довольно комфортный месяц для путешествий. Дело в том, что уже становится довольно тепло в Средиземноморье, еще не так жарко в Египте и не заливает дождями Таиланд. Кроме того, туристы не так часто берут отпуск в это время в ожидании майских праздников, и поэтому есть большой выбор хороших отелей», — отметил он.