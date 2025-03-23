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Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 апреля 2025 года

С апреля 2025 года в России вырастут цены на туристические путевки. Это связано с наступлением теплой погоды и повышением спроса, рассказал Финансам Mail директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Апрель довольно комфортный месяц для путешествий. Дело в том, что уже становится довольно тепло в Средиземноморье, еще не так жарко в Египте и не заливает дождями Таиланд. Кроме того, туристы не так часто берут отпуск в это время в ожидании майских праздников, и поэтому есть большой выбор хороших отелей», — отметил он.

По словам эксперта, с началом высокого сезона цены начали расти. Так, средний чек на отдых в Турции в марте был 130 тысяч рублей, а в апреле уже 196 тысяч. Пушешествие в эту страну на апрель выбрали 27% россиян.

На второй позиции, отметил Козырев, оказался Египет, который опустился с первого места, теряя объем бронирований: если в марте на это направление приходилось 32% доли, то в апреле — уже 25%. В то же время средний чек путешествий демонстрирует рост — с 178 до 237 тысяч рублей.

Третий по популярности в апреле — Таиланд, который также уступил позиции, переместившись вниз на одну строчку. Доля бронирований упала с 17% до 13%, однако стоимость путевок осталась практически на уровне марта, составляя в среднем 238 тысяч рублей.

На четвертом месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Как подчеркнул Козырев, направление потеряло долю в общем спросе, которая сократилась с 17% в марте до 12% в апреле. При этом средний чек на туры вырос, достигнув уровня 277 тысяч рублей (в марте — 224 тысячи).

«Россия замыкает рейтинг популярных апрельских направлений, она набрала 7%. Месяцем ранее на путешествия внутри страны приходилось 11%. Средний чек поездки вырос с 62 тысяч до 78 тысяч рублей», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».