Гендиректор Ягодного союза Бугорский: 80% замороженных ягод везут из-за рубежа

В России не хватает своих замороженных ягод — несмотря на рост производства, спрос сильно превышает предложение. Далеко не все инвесторы сейчас идут в этот бизнес — затраты большие, а кредиты неподъемные. Другое дело — производители наливок и настоек. Им нужны в основном дикоросы, а этот сегмент обеспечивается за счет внутреннего производства. Спрос на них растет, а вслед за ним и выпуск этого вида алкоголя.
Сейчас около 80% замороженных ягод на российский рынок поставляется из-за рубежа, рассказал «Российской газете» гендиректор Ягодного союза Игорь Бугорский. По его словам, везут в основном из Сербии, Китая и Египта. Заниматься этим бизнесом в России не очень выгодно. «Достаточно большие инвестиции требуются на закупку сырья в период плодоношения, сбора, и потом в переработку и реализацию этой продукции в течение года. С текущей ключевой ставкой и с теми кредитами, которые выдают сейчас банки, при низкой оборачиваемости производителю практически ничего не остается», — поясняет он.
При этом в прошлом году ситуация усугубилась неурожаем: природные катаклизмы наблюдались не только в России, но и в других странах, поставляющих нам ягоды. К тому же в 2024 году ослаб рубль. На этом фоне цены на заморозку серьезно выросли, отмечает Бугорский.
Отечественные инвесторы при смягчении кредитно-денежной политики готовы развивать сегмент заморозки. Ведь спрос на продукцию последние годы стремительно растет, в том числе в связи с трендом на здоровое питание, говорит Бугорский.
Спрос на ягоды в России значительно превышает предложение — по разным оценкам, уровень самообеспеченности ягодами в России не превышает 20%, соглашается директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его оценке, в 2024 году объем импорта свежих и замороженных ягод превысил 140 тыс. тонн (в основном клубника и малина), сохранившись на уровне 2023 года.
Больше всего в России собирают клубнику, малину и смородину. Активно развивается производство голубики.
Между тем постепенно развивается отечественное производство ягод. Самый большой сегмент ягодного рынка — клубника, также значительные доли в валовом сборе приходятся на малину и смородину. В последние годы активно развивается производство голубики.
В 2024 году, по предварительным данным Росстата, объем производства замороженных ягод вырос на 18,9% — до 20,7 тыс. тонн. «Увеличение валового производства и переработки ягод объясняется интенсификацией производства (урожайность ягодников за последние десять лет выросла более чем на 18%) и вводом новых мощностей по выращиванию ягод в закрытом грунте с возможностью круглогодичного сбора урожая», — поясняет Кучеров. А вот сборы плодово-ягодных культур (включающих преимущественно яблоки, груши, вишню и прочие) из-за майских заморозков в 2024 году сократились на 15,1% — до 1,6 млн тонн. Уже в 2025 году ожидается увеличение производства плодовых культур. Как минимум до 2030 года урожаи будут расти, прогнозирует Кучеров.
Больше повезло производителям настоек и наливок: для них больше нужны другие ягоды — дикоросы, которые растут в основном в России. Это брусника, клюква, рябина и другие, перечисляет Бугорский. «На сегодняшний день мы по этой категории достаточно самообеспечены», — считает он.
Возможно, из-за погоды сбор дикоросов тоже снизился. Поэтому цены выросли и на них, и производители алкоголя оказались не готовы к таким расходам, предполагает Бугорский.
Основной объем ингредиентов (ягод, трав, пряностей, кореньев и другого растительного сырья) для приготовления натуральных ароматных спиртов, настоев, морсов LADOGA закупает у российских производителей и поставщиков, подтверждают в компании. «Несмотря на то что в последнее время объем выпуска существенно вырос, проблем с поставками этого сырья у нас не возникает», — отмечают в компании.
По данным исследовательской компании «Нильсен», категория сладких настоек растет на протяжении нескольких лет: в 2024 году продажи увеличились на 21,4%, в 2023 году — на 24,4%. Растут как сладкие, так и полусладкие настойки. Больше всего потребители покупают напитки со вкусом лимона и клюквы.
Мнение.
Российским предприятиям невыгодно замораживать клубнику или землянику садовую по нескольким причинам, объясняет руководитель вологодского предприятия «Ягодаво» Владимир Жидков. Выращивают ее в регионе в теплицах, потому что в открытом грунте она либо кислая, либо сухая. Себестоимость такой тепличной ягоды — около 350 ₽ за кг. Если производители решат ее заморозить, затраты увеличатся примерно в два раза, до 700 ₽ за кг. «Нам выгоднее вырастить и продать “фреш”, свежую ягоду», — говорит Жидков.
С дикоросами другая ситуация. Потенциал у этой ниши огромный, но и проблем хватает, отмечает аграрий. Эти ягоды нужно уметь собрать, заморозить, организовать логистику, лазерную чистку и уложить в коробки. Преодолевать препятствия приходится уже в деревнях, где уменьшилось количество жителей. А те, кто остался, не хочет идти за ягодами, получив 100 ₽ за кг. Длинные, дешевые деньги могли бы активизировать заготовку, но и тут вопрос — а где проводить затем заморозку? Ведь нужны склады, оборудование и многое другое, говорит Жидков.
Подготовила Марина Чернова.