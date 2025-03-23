Гендиректор Ягодного союза Бугорский: 80% замороженных ягод везут из-за рубежа

Сейчас около 80% замороженных ягод на российский рынок поставляется из-за рубежа, рассказал «Российской газете» гендиректор Ягодного союза Игорь Бугорский. По его словам, везут в основном из Сербии, Китая и Египта. Заниматься этим бизнесом в России не очень выгодно. «Достаточно большие инвестиции требуются на закупку сырья в период плодоношения, сбора, и потом в переработку и реализацию этой продукции в течение года. С текущей ключевой ставкой и с теми кредитами, которые выдают сейчас банки, при низкой оборачиваемости производителю практически ничего не остается», — поясняет он.