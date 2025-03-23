Финансист назвала продукты, которые скоро подорожают

По словам эксперта, это обусловлено тем, что многие импортные товары, которые ввозят в РФ по действующему курсу рубля, начнут продаваться в магазинах только через несколько месяцев. Их стоимость будет в том числе зависеть от цен иностранных производителей, инфляции, затрат на транспортировку и логистику, уровня таможенных пошлин при экспорте и импорте, косвенных налогов. Долгова предупредила, что кофе и какао продолжат дорожать из-за ухудшения природных условий в зонах их производства.