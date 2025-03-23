Эксперт спрогнозировала курс рубля до конца марта

По мнению эксперта, крепкие позиции рубля по-прежнему можно объяснить состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. «Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности», — отметила она.
Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше. «Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также поддерживает позиции национальной валюты», — добавила Наталья Ващелюк.
На предстоящей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой. «Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период», — напомнила она.
Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81−87 ₽, юаня — в коридоре 11,2−12,0 рубля, резюмирует эксперт.
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