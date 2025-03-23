Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт спрогнозировала курс рубля до конца марта

Рубль вновь перешел к укреплению в условиях позитивного геополитического фона. В течение недели официальный курс доллара США приближался к отметке 81,5 ₽, юаня — к уровню 11,2 ₽, но затем котировки иностранных валют несколько выросли. Курс доллара вблизи 85 ₽, курс юаня — около 11,6 ₽ Какой главный фактор будет сохранять влияние на российскую валюту до конца марта, рассказала Финансам Mail Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, крепкие позиции рубля по-прежнему можно объяснить состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. «Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности», — отметила она.

Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше. «Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также поддерживает позиции национальной валюты», — добавила Наталья Ващелюк.

На предстоящей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой. «Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период», — напомнила она.

Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81−87 ₽, юаня — в коридоре 11,2−12,0 рубля, резюмирует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».