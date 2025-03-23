Эксперт спрогнозировала курс рубля до конца марта

По мнению эксперта, крепкие позиции рубля по-прежнему можно объяснить состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. «Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности», — отметила она.