Эксперт перечислила шесть факторов для дефляции в России

Первым фактором она назвала снижение текущего инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Повлиять на него могло укрепление курса рубля.
«В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в IV квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале», — пояснила эксперт.
Во-вторых, отметила Ольга Беленькая, появляется все больше признаков снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, по ее словам, оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года.
«Формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», — приводит аналитик данные ЦБ.
Четверным фактором эксперт назвала жесткие денежно-кредитные условия. Она отметила, что номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка. Однако их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания.
В-пятых, рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. Как отметила Ольга Беленькая, розничный кредитный портфель банков сокращается с декабря 2024 года, а текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные.
Наконец, подчеркнула аналитик, Банк России впервые указал на новый дезинфляционный риск — дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.
«Другой дезинфляционный риск указывался и ранее — более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий», — заключила Ольга Беленькая.
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