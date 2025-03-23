Эксперт перечислила шесть факторов для дефляции в России

Во-вторых, отметила Ольга Беленькая, появляется все больше признаков снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, по ее словам, оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года.