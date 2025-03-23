Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт перечислила шесть факторов для дефляции в России

Банк России на заседании 21 марта сохранил ставку на уровне 21% годовых. В своем релизе регулятор отмечал более оптимистичные оценки в отношении дезинфляционных факторов. О том, что это за факторы, рассказала Финансам Mail Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Первым фактором она назвала снижение текущего инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Повлиять на него могло укрепление курса рубля.

«В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в IV квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале», — пояснила эксперт.

Во-вторых, отметила Ольга Беленькая, появляется все больше признаков снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, по ее словам, оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года.

«Формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», — приводит аналитик данные ЦБ.

Четверным фактором эксперт назвала жесткие денежно-кредитные условия. Она отметила, что номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка. Однако их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания.

В-пятых, рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. Как отметила Ольга Беленькая, розничный кредитный портфель банков сокращается с декабря 2024 года, а текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные.

Наконец, подчеркнула аналитик, Банк России впервые указал на новый дезинфляционный риск — дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

«Другой дезинфляционный риск указывался и ранее — более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий», — заключила Ольга Беленькая.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».