Что делать, если банк отказывается обменивать старые доллары на рубли?

Долларами старого образца считают выпущенные до 1996 года купюры, также старыми долларами могут называть произведенные до 2009 и даже 2013 года стодолларовые банкноты, в эти годы их дизайн менялся. По закону, все выпущенные с 1914 года банкноты Федеральной резервной системы США равнозначны.