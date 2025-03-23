Что делать, если банк отказывается обменивать старые доллары на рубли?

Рубль укрепляется, доллар падает, и некоторые из россиян задумываются: а не обменять ли свои долларовые сбережения на отечественную валюту?
В «подушке безопасности» могут оказаться доллары старого образца, которые банки порой обменивать отказываются. Как быть в такой ситуации рассказала независимый финансовый советник Анастасия Горькова.
Срока действия у долларовых купюр старого образца нет, отмечает эксперт. Поэтому в первую очередь, нужно выяснить в банке, по какой причине отказывают в обмене валюты.
«Если банк осуществляет валютно-обменные операции соответствующей валюты, то он должен принять купюры, если они не имеют сильных повреждений, — объясняет Горькова. — Правила приема поврежденных банкнот должны быть размещены в отделении банка».
В случае, когда купюры в приемлемом состоянии обменивать все равно отказываются, финансовый советник рекомендует получить письменный отказ в совершении нужной вам операции с указанием причины.
«Если вы считаете, что банк неправомерно отказал вам, вы можете обратиться в Центральный банк с письменным отказом для выявления нарушения законодательства», — говорит Анастасия Горькова.
Долларами старого образца считают выпущенные до 1996 года купюры, также старыми долларами могут называть произведенные до 2009 и даже 2013 года стодолларовые банкноты, в эти годы их дизайн менялся. По закону, все выпущенные с 1914 года банкноты Федеральной резервной системы США равнозначны.
Как ранее писал aif.ru, возможности работы с долларовыми банкнотами старого образца у российских банков сейчас ограничены из-за санкций. Кроме того, такие купюры проще подделать, из-за чего принимают их неохотно.