Bloomberg: при Байдене Chevron разрешили платить Венесуэле миллионы долларов

Американские власти в конце ноября 2022 года разрешили Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.