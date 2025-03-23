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Bloomberg: при Байдене Chevron разрешили платить Венесуэле миллионы долларов

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Администрация экс-президента США Джо Байдена тайно разрешила компании Chevron выплачивать сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на санкции, запрещающие такие платежи. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Дополнение к санкционному послаблению, выданному в ноябре 2022 года, позволило Chevron оставаться в рамках закона, выплачивая налоги и роялти Венесуэле. Источники отметили, что изначальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США позволяло компании вести ограниченную деятельность в Венесуэле.

Администрация Дональда Трампа ранее прекратила это соглашение и потребовала от Chevron свернуть операции в стране.

Между тем ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп изучает возможность продления лицензии Chevron на операции в Венесуэле.

26 февраля президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить с 1 марта исключения из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле.

Американские власти в конце ноября 2022 года разрешили Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.